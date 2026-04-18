Происшествия
18 апреля 09:00
Автор материала:Степан Белоенко

В Казани задержаны два пристава, «отмазавших» за взятки соседа

Автор фото: Яндекс Карты

Пристав-исполнитель с коллегой закрыли долги знакомого, который должен был круглую сумму по алиментам, а раскрылось это все только потому, что должника задержали за другое преступление. После в смартфоне полицейские нашли переписку, которая вывела на взяточников.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух сотрудников Ново-Савиновского районного отдела судебных приставов по подозрению в получении взятки, сообщает источник «Вечерней Казани». Речь идет о приставе-исполнителе Алине Гафиуллиной и приставе по обеспечению установленного порядка деятельности судов Максиме Генералове. По версии следствия, их общий знакомый дал деньги за прекращение исполнительного производства.

К Генералову обратился сосед, у которого накопились долги по алиментам за период с января по сентябрь 2025 года. Первый передал информацию Гафиуллиной — именно она вела производство, после было решено за деньги прекратить исполнение.

В марте 2026 года тот самый сосед оказался в поле зрения правоохранительных органов. На одном из допросов был проверен его телефон, в нем нашлась переписка с Генераловым. Отпираться мужчина не стал и написал заявление о передаче взятки приставам.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, Алина Гафиуллина обвиняется в получении взятки и превышении полномочий. Максим Генералов — в посредничестве при передаче взятки. В отношении обоих следствием избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Подробнее читайте в материале.

