Происшествия
22 апреля 17:00
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В магазине Зеленодольска нашли немаркированный жевательный табак

С продажи сняли товаров более чем на 220 тысяч рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В одном из магазинов Зеленодольска были обнаружены немаркированный жевательный табак и электронные системы доставки никотина с жидкостями для нее. Всего было изъято 291 единица продукции на общую сумму 228 760 рублей, сообщили в Татарстанской таможне.

Сейчас ведется проверка. Незаконно находящаяся в торговом обороте продукция  изъята сотрудниками ОМВД Зеленодольского района.

Ранее сообщалось, что нижнекамец отделался условным сроком за немаркированные табачные изделия. Он, предварительно сговорившись с неустановленными поставщиками, приобрел немаркированные табачные изделия на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Сигареты он планировал продать.  

