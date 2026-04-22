В магазине Зеленодольска нашли немаркированный жевательный табак
С продажи сняли товаров более чем на 220 тысяч рублей.
В одном из магазинов Зеленодольска были обнаружены немаркированный жевательный табак и электронные системы доставки никотина с жидкостями для нее. Всего было изъято 291 единица продукции на общую сумму 228 760 рублей, сообщили в Татарстанской таможне.
Сейчас ведется проверка. Незаконно находящаяся в торговом обороте продукция изъята сотрудниками ОМВД Зеленодольского района.
Ранее сообщалось, что нижнекамец отделался условным сроком за немаркированные табачные изделия. Он, предварительно сговорившись с неустановленными поставщиками, приобрел немаркированные табачные изделия на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Сигареты он планировал продать.
