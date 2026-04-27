Представители ведомства занимаются вопросами трагедий на заводах Казани и Нижнекамска.

В республике продолжается расследование взрывов на Нижнекамскнефтехиме и пороховом заводе в Казани. Об этом заявила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

В комиссию по расследованию причин смертельных инцидентов наравне с другими входят представители ведомства. Однако в официальную статистику, которую озвучили в Минтруде, данные происшествия пока не включили.

Напомним, что после взрыва на пороховом заводе в Казани под завалами нашли тело мужчины. Еще двое пострадали. При взрыве в Нижнекамске погибли 12 человек.

Ранее сообщалось, что Татарстане за три месяца на производствах погибли 27 сотрудников без учета двух взрывов в Казани и Нижнекамске. Всего в республике произошло 63 несчастных случая на производстве. Самая частая причина травм работников — падение с высоты.

