Молодые люди выполняли роль «курьеров» в преступной схеме.

Автор фото: пресс-служба СК Москвы

Следователи столичного СК установили личности и задержали еще двоих соучастников громкого убийства женщины-предпринимателя на Строгинском бульваре. Ими оказались 20-летний Егор Ш. и 19-летний уроженец Саранска Никита С., проживавшие в подмосковной Лобне.



По версии следствия, молодые люди выполняли роль «курьеров» в преступной схеме. Их задачей было забрать похищенное имущество из квартиры погибшей и передать его другим участникам группы. Известно, что один из задержанных ранее занимался легальным бизнесом — продажей автозапчастей.



Следствие придерживается версии, что все фигуранты дела действовали не по собственной инициативе, а под жестким психологическим влиянием дистанционных мошенников.



Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и возможные организаторы преступления.



Ранее мы писали, что мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы. Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.



