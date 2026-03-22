Происшествия
22 марта 08:51
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Москве задержаны новые фигуранты убийства предпринимательницы в Строгино

Молодые люди выполняли роль «курьеров» в преступной схеме.

Автор фото: пресс-служба СК Москвы

Следователи столичного СК установили личности и задержали еще двоих соучастников громкого убийства женщины-предпринимателя на Строгинском бульваре. Ими оказались 20-летний Егор Ш. и 19-летний уроженец Саранска Никита С., проживавшие в подмосковной Лобне.

По версии следствия, молодые люди выполняли роль «курьеров» в преступной схеме. Их задачей было забрать похищенное имущество из квартиры погибшей и передать его другим участникам группы. Известно, что один из задержанных ранее занимался легальным бизнесом — продажей автозапчастей.

Следствие придерживается версии, что все фигуранты дела действовали не по собственной инициативе, а под жестким психологическим влиянием дистанционных мошенников.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и возможные организаторы преступления.

Ранее мы писали, что мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы. Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.

