В Москве задержаны новые фигуранты убийства предпринимательницы в Строгино
Молодые люди выполняли роль «курьеров» в преступной схеме.
Следователи столичного СК установили личности и задержали еще двоих соучастников громкого убийства женщины-предпринимателя на Строгинском бульваре. Ими оказались 20-летний Егор Ш. и 19-летний уроженец Саранска Никита С., проживавшие в подмосковной Лобне.
По версии следствия, молодые люди выполняли роль «курьеров» в преступной схеме. Их задачей было забрать похищенное имущество из квартиры погибшей и передать его другим участникам группы. Известно, что один из задержанных ранее занимался легальным бизнесом — продажей автозапчастей.
Следствие придерживается версии, что все фигуранты дела действовали не по собственной инициативе, а под жестким психологическим влиянием дистанционных мошенников.
Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и возможные организаторы преступления.
Ранее мы писали, что мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы. Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
