Правоохранители советуют сократить объем информации о себе в соцсетях.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Россиянам посоветовали удалить номера телефонов из соцсетей, а также скрыть данные о родственных связях, чтобы мошенникам было сложнее прибегать к шантажу. Об этом ТАСС сообщили в киберполиции МВД РФ.

По словам экспертов, пользователям соцсетей необходимо внимательнее относиться к настройкам приватности. Также в МВД напомнили, что не стоит переходить по ссылкам, отправленным с незнакомых аккаунтов, чтобы не стать жертвой фишинга.

Кроме того, россиянам следует обратить внимание на меры дополнительной защиты своих учетных записей в соцсетях — это двухфакторная аутентификация и пароль на вход в мессенджеры, считают в МВД. Также правоохранители просят регулярно обновлять приложения и использовать сложные пароли.

Ранее сообщалось, что в Казани запустят горячую линию для жертв мошенников. Всю информацию можно будет найти в специальном разделе на сайте мэрии Казани.

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