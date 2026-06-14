В МВД рассказали, как не стать жертвой шантажа и мошенничества
Правоохранители советуют сократить объем информации о себе в соцсетях.
Россиянам посоветовали удалить номера телефонов из соцсетей, а также скрыть данные о родственных связях, чтобы мошенникам было сложнее прибегать к шантажу. Об этом ТАСС сообщили в киберполиции МВД РФ.
По словам экспертов, пользователям соцсетей необходимо внимательнее относиться к настройкам приватности. Также в МВД напомнили, что не стоит переходить по ссылкам, отправленным с незнакомых аккаунтов, чтобы не стать жертвой фишинга.
Кроме того, россиянам следует обратить внимание на меры дополнительной защиты своих учетных записей в соцсетях — это двухфакторная аутентификация и пароль на вход в мессенджеры, считают в МВД. Также правоохранители просят регулярно обновлять приложения и использовать сложные пароли.
Ранее сообщалось, что в Казани запустят горячую линию для жертв мошенников. Всю информацию можно будет найти в специальном разделе на сайте мэрии Казани.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Где-то исчезло дизельное топливо.
Итоговая сумма зависит от уровня судебной инстанции.
Ограничения движения введут на неделю.
При этом воздух прогреется до +27 градусов.
Цели СВО будут достигнуты.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.