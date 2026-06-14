Происшествия
14 июня 11:32
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«Вечерняя Казань»

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В МВД рассказали, как не стать жертвой шантажа и мошенничества

Правоохранители советуют сократить объем информации о себе в соцсетях.

В МВД рассказали, как не стать жертвой шантажа и мошенничества

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Россиянам посоветовали удалить номера телефонов из соцсетей, а также скрыть данные о родственных связях, чтобы мошенникам было сложнее прибегать к шантажу. Об этом ТАСС сообщили в киберполиции МВД РФ.

По словам экспертов, пользователям соцсетей необходимо внимательнее относиться к настройкам приватности. Также в МВД напомнили, что не стоит переходить по ссылкам, отправленным с незнакомых аккаунтов, чтобы не стать жертвой фишинга.

Кроме того, россиянам следует обратить внимание на меры дополнительной защиты своих учетных записей в соцсетях — это двухфакторная аутентификация и пароль на вход в мессенджеры, считают в МВД. Также правоохранители просят регулярно обновлять приложения и использовать сложные пароли.

Ранее сообщалось, что в Казани запустят горячую линию для жертв мошенников. Всю информацию можно будет найти в специальном разделе на сайте мэрии Казани.

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