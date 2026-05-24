В Набережных Челнах застолье закончилось убийством
Обвиняемый в преступлении заключен под стражу — дело направлено в суд.
В Набережных Челнах заключили под стражу 40-летнего мужчину, по версии следствия, убившего своего знакомого после распития алкоголя. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.
Органы следствия установили, что в феврале 2026 года ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности обвиняемый сначала избил потерпевшего, а после нанес ему множетсвенные ножевые ранения по различным частям тела. Все происходило после совместного употребления спиртного.
Ранее сообщалось, что в линейном отделе МВД станции Бугульма нашли труп сотрудника органов внутренних дел. Рядом с ним лежал табельный пистолет, спасти мужчину было невозможно.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Теперь закупиться чаем и снеками пассажиры смогут прямо в пути.
Руководитель КФУ Ленар Сафин упал в рейтинге дохода.
Размеры штрафы составят до 2 тысяч рублей.
Изменения в правилах ждут жителей с 2027 года и коснутся уже открытых счетов.
В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.