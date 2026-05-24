Обвиняемый в преступлении заключен под стражу — дело направлено в суд.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Набережных Челнах заключили под стражу 40-летнего мужчину, по версии следствия, убившего своего знакомого после распития алкоголя. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Органы следствия установили, что в феврале 2026 года ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности обвиняемый сначала избил потерпевшего, а после нанес ему множетсвенные ножевые ранения по различным частям тела. Все происходило после совместного употребления спиртного.

Ранее сообщалось, что в линейном отделе МВД станции Бугульма нашли труп сотрудника органов внутренних дел. Рядом с ним лежал табельный пистолет, спасти мужчину было невозможно.

