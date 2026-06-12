Звонки принимаются до 22:00, круглосуточно работает номер в Казани.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Прокуратура Нижнекамска организовала приём граждан и запустила дополнительную горячую линию для тех, кто пострадал или столкнулся с нарушениями прав после атаки беспилотников. Вопросы можно задать по телефону 8 (8555) 470-311, звонки принимают до 22:00.

Круглосуточно работает и общий номер в Казани: 8 (843) 291-18-81. В прокуратуре подчеркнули, что ни одно обращение не останется без внимания.

Напомним, в Закамском регионе после атаки беспилотников повреждён жилой дом, есть пострадавшие. Жителей эвакуировали, для них приготовили пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря. Троим пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Предприятия, подвергшиеся атаке, оперативно устраняют последствия, производственные процессы не остановлены. Все службы работают на месте. Руководители предприятий с утра докладывают раису республики обстановку в оперативном режиме.

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