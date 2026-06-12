Происшествия
12 июня 09:33
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В Нижнекамске открыли горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА

Звонки принимаются до 22:00, круглосуточно работает номер в Казани.

В Нижнекамске открыли горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Прокуратура Нижнекамска организовала приём граждан и запустила дополнительную горячую линию для тех, кто пострадал или столкнулся с нарушениями прав после атаки беспилотников. Вопросы можно задать по телефону 8 (8555) 470-311, звонки принимают до 22:00.

Круглосуточно работает и общий номер в Казани: 8 (843) 291-18-81. В прокуратуре подчеркнули, что ни одно обращение не останется без внимания.

Напомним, в Закамском регионе после атаки беспилотников повреждён жилой дом, есть пострадавшие. Жителей эвакуировали, для них приготовили пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря. Троим пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Предприятия, подвергшиеся атаке, оперативно устраняют последствия, производственные процессы не остановлены. Все службы работают на месте. Руководители предприятий с утра докладывают раису республики обстановку в оперативном режиме.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россия обсуждает полную отмену виз ещё с четырьмя странами

Вице-премьер Чернышенко напомнил, что в 2025 году безвизовый режим уже ввели с пятью странами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Сближение Венеры и Юпитера хорошо будет видно на вечернем небе

К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Почти вся Казань «встанет» из-за саммита Россия — АСЕАН

Ограничения движения введут на неделю.

соцсети
Знакомый пропавшего Усольцева смог дозвониться по его номеру

Позже входящие вызовы были отключены.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В России хотят пересмотреть график работы детских садов

Детские учреждения планируют перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.