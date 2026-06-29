Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Полицейские задержали 18-летнего парня из Лаишевского района, который вез мошенникам похищенные деньги. Это произошло в Нижнекамске. 48-летнюю женщину обманули по схеме с «предотвращением списания средств». Она передала более двух миллионов рублей молодому человеку на улице Менделеева.

Юноша признал вину и рассказал, что получил деньги от потерпевшей для дальнейшей передачи неустановленным соучастникам. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Проводятся мероприятия по установлению и задержанию всех участников преступной схемы, сообщили в МВД по Татарстану.

Ранее сообщалось, что мошенники убеждают россиян, что на купюрах найдены следы наркотиков. После сообщения от мошенников о том, что на купюрах найдено что-то подозрительное, человек поддается панике и делится с аферистами информацией, которая позволяет похитить больше денег.

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