Происшествия
8 июля 03:18
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«Вечерняя Казань»

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В Нижнекамске продолжаются поиски двух пропавших после экскурсии школьников

Мальчиков видели в последний раз в сквере «Шинник».

В Нижнекамске продолжаются поиски двух пропавших после экскурсии школьников

Автор фото: «НТР»

Поисковый отряд «Компас НК» просит оказать помощь в поисках двух пропавших нижнекамских школьников. Это Амир Сафин 2012 года рождения и Эмиль Шакуров 2011 года рождения.  

По информации поисковиков, мальчиков в последний раз видели в полдень 6 июля во время экскурсии в сквере «Шинник». Их местонахождение до сих пор неизвестно, сообщает местная телерадиокомпания.  

Всех, кто располагает какой-либо информацией об этих детях, просят позвонить по телефонам: 8 917 261 91 71, 112 или 102.

Ранее мы писали, что на найденной палке для ходьбы не обнаружили генетического материала Усольцевых. Улику нашли на месте новых поисков пропавшей в Красноярском крае семьи туристов.

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