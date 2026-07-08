В Нижнекамске продолжаются поиски двух пропавших после экскурсии школьников
Мальчиков видели в последний раз в сквере «Шинник».
Поисковый отряд «Компас НК» просит оказать помощь в поисках двух пропавших нижнекамских школьников. Это Амир Сафин 2012 года рождения и Эмиль Шакуров 2011 года рождения.
По информации поисковиков, мальчиков в последний раз видели в полдень 6 июля во время экскурсии в сквере «Шинник». Их местонахождение до сих пор неизвестно, сообщает местная телерадиокомпания.
Всех, кто располагает какой-либо информацией об этих детях, просят позвонить по телефонам: 8 917 261 91 71, 112 или 102.
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