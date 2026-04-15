В Нижнекамском районе пожарные вытащили женщину из горящей квартиры
Возгорание случилось в поселке Красный Ключ
В Нижнекамском районе при пожаре спасли женщину. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
Возгорание произошло в поселке Красный Ключ на улице Центральной, дом 1. Загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного дома.
Пожарные, приехавшие на место, вытащили женщину из горящего помещения и надели на нее спасательную маску. Личность пострадавшей сейчас устанавливают.
Причину пожара будут выяснять дознаватели.
Ранее мы писали, что после пожара на пороховом заводе Казани возбуждено уголовное дело. Количество пострадавших устанавливается.
Проектная документации уже разрабатывается.
Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.
При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.
Воды не будет с 1:00 14 апреля.
Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».
Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.