Возгорание случилось в поселке Красный Ключ

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Нижнекамском районе при пожаре спасли женщину. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Возгорание произошло в поселке Красный Ключ на улице Центральной, дом 1. Загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного дома.

Пожарные, приехавшие на место, вытащили женщину из горящего помещения и надели на нее спасательную маску. Личность пострадавшей сейчас устанавливают.

Причину пожара будут выяснять дознаватели.

Ранее мы писали, что после пожара на пороховом заводе Казани возбуждено уголовное дело. Количество пострадавших устанавливается.

