Роспотребнадзор потребовал исправить нарушения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В пачке сосисок «Мусульманские с говядиной», которые производятся в Татарстане, нашли двухсантиметровый металлический кусок.

Сосиски производят на предприятии ООО АПК «Камский» в Набережных Челнах. Роспотребнадзор после этого провел там проверку, дал предостережение и потребовал исправить нарушения. На самом предприятии не ответили, как появился металл в пачке с сосисками, уточняет Mash Iptash.

