В пачке халяльных сосисок из Татарстана нашли кусочек металла
Роспотребнадзор потребовал исправить нарушения.
В пачке сосисок «Мусульманские с говядиной», которые производятся в Татарстане, нашли двухсантиметровый металлический кусок.
Сосиски производят на предприятии ООО АПК «Камский» в Набережных Челнах. Роспотребнадзор после этого провел там проверку, дал предостережение и потребовал исправить нарушения. На самом предприятии не ответили, как появился металл в пачке с сосисками, уточняет Mash Iptash.
Ранее сообщалось, что суд приостановил работу казанского кафе «ОстроWok» на два месяца. Роспотребнадзор обнаружил множество нарушений.
