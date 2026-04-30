Происшествия
30 апреля 14:10
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В пачке халяльных сосисок из Татарстана нашли кусочек металла

Роспотребнадзор потребовал исправить нарушения.

В пачке халяльных сосисок из Татарстана нашли кусочек металла

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В пачке сосисок «Мусульманские с говядиной», которые производятся в Татарстане, нашли двухсантиметровый металлический кусок.

Сосиски производят на предприятии ООО АПК «Камский» в Набережных Челнах. Роспотребнадзор после этого провел там проверку, дал предостережение и потребовал исправить нарушения. На самом предприятии не ответили, как появился металл в пачке с сосисками, уточняет Mash Iptash.

Ранее сообщалось, что суд приостановил работу казанского кафе «ОстроWok» на два месяца. Роспотребнадзор обнаружил множество нарушений.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Придет ли в Татарстан московский снегопад

Жителей ожидает ухудшение погодных условий, предупреждают синоптики.

соцсети
Москву и область засыпает снегом — сугробы, гололёд, падают деревья

Из-за мокрого снега обрываются провода.

пресс-служба Минздрава РТ
Путин наградил двух татарстанских врачей

Главврач Центральной городской клинической больницы № 18 Ринат Залалдинов получил орден Пирогова.

Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»
Обувь за 100 тысяч, «сундук счастья» - за 600: какие цены в обновленном ЦУМе

На официальное открытие приглашают всех желающих.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.