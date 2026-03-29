Происшествия
29 марта 11:30
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Пестречинском районе насмерть сбили ребенка на трассе

Погибшая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Автор фото: прокуратура РТ

На автомобильной дороге Казань - Шемордан в Пестречинском районе водитель наехал на 16-летную девочку на зебре. Ребенок скончался от полученных травм, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Предварительно, водитель на «Киа» сбил девочку, когда она пересекала дорогу по пешеходному переходу без светофора. На место трагедии выехал прокурор Пестречинского района Никита Ананьев. Ведомство проконтролирует проведение расследования.

Ранее в Казани водитель «Лексуса» проигнорировал знак и въехал в бетонное ограждение. Передняя часть машины загорелась. Все трое человек, находившихся в авто, скончались.

