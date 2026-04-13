Происшествия
13 апреля 19:29
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Подмосковье пострадавшему от петарды ребенку ампутировали пальцы

С мальчиком занимаются психологи, реабилитологи и другие специалисты.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из-за взрыва петарды 11-летний мальчик в Орехово-Зуево серьезно повредил руки — часть пальцев пришлось ампутировать. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин в своем канале в МАХ.

Юного пациента прооперировали, он находится в удовлетворительном состоянии. С ним работают психологи, реабилитологи и другие медики, написал Забелин.

Инцидент произошел 12 апреля. Пострадавший поджигал петарды вместе с другом, но одна из них не сработала. Мальчик положил ее в карман, после чего она взорвалась. С отрывом пальцев его доставили в городскую больницу. СК возбудил дело о причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а прокуратура решила разобраться, как пиротехника вообще попала детям в руки.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области расследуют дело о жестоком обращении с детьми в частном детском саду «Винни-Пух». Педагог, судя по видео, применяет к воспитанникам физическую силу и оскорбляет их.

