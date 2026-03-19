В Подмосковье стриптизер расчленил возлюбленную и расфасовал тело по чемоданам
После убийства подозреваемый покончил с собой.
В Московской области в городе Красногорск молодой человек, работающий стриптизером, жестоко убил 33-летнюю сожительницу Эльмиру. Сергей во время ссоры лишил девушку жизни, расчленил, спрятал части тела в два чемодана и отнес к ближайшему мусорному контейнеру. После этого он совершил самоубийство, сообщает Baza.
Подозреваемого удалось вычислить по камерам видеонаблюдения в подъезде, где заметно, как он выносит чемоданы из дома. Родители девушки были против ее отношений с Сергеем. Близкие убитой рассказали, что мужчина не раз поднимал на нее руку. Совместная жизнь погибших длилась недолго — за год они несколько раз расставались и начинали встречаться снова, а в последний месяц решили попробовать пожить вместе.
Как оказалось, у мужчины были проблемы с деньгами и наркотическими веществами. Деньги на жизнь он доставал, работая стриптизером. Своей семье подозреваемый рассказывал, что работает сварщиком в Ленинградской области, и часто просил прислать деньги.
В Следственном комитете Московской области возбудили дело об убийстве.
Ранее в Подмосковье зарезали 12-летнего мальчика. Его мать нашли в соседней комнате без сознания, она находится в реанимации.
Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.
«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.
Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
Температура поднимется до +12 градусов.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.