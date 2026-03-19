После убийства подозреваемый покончил с собой.

Автор фото: Baza

В Московской области в городе Красногорск молодой человек, работающий стриптизером, жестоко убил 33-летнюю сожительницу Эльмиру. Сергей во время ссоры лишил девушку жизни, расчленил, спрятал части тела в два чемодана и отнес к ближайшему мусорному контейнеру. После этого он совершил самоубийство, сообщает Baza.

Подозреваемого удалось вычислить по камерам видеонаблюдения в подъезде, где заметно, как он выносит чемоданы из дома. Родители девушки были против ее отношений с Сергеем. Близкие убитой рассказали, что мужчина не раз поднимал на нее руку. Совместная жизнь погибших длилась недолго — за год они несколько раз расставались и начинали встречаться снова, а в последний месяц решили попробовать пожить вместе.

Как оказалось, у мужчины были проблемы с деньгами и наркотическими веществами. Деньги на жизнь он доставал, работая стриптизером. Своей семье подозреваемый рассказывал, что работает сварщиком в Ленинградской области, и часто просил прислать деньги.

В Следственном комитете Московской области возбудили дело об убийстве.



Ранее в Подмосковье зарезали 12-летнего мальчика. Его мать нашли в соседней комнате без сознания, она находится в реанимации.

