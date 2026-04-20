Происшествия
20 апреля 07:19
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В порту Туапсе после атаки дронов ВСУ вспыхнул пожар и погиб человек

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В порту Туапсе во время массированной атаки украинских беспилотников начался пожар. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

«Есть возгорания на морском терминале. На всех очагах задействованы пожарные расчёты и спасательные службы», — написал он в телеграм-канале.

В результате налёта погиб один мирный житель. Ещё один человек ранен, врачи оказывают ему помощь.

В административных и жилых зданиях в черте города выбило стёкла. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Ранее мы писали, что после атаки беспилотников на Таганрог пострадали три человека. Загорелось складское помещение, уточнил губернатор региона.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пенсионеров в России могут обязать поменять паспорта

В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Самовольно занявшего земельный участок татарстанца оштрафовали

Мужчине придется выплатить 100 тысяч рублей.

МУП «Метроэлектротранс»
Водитель казанского трамвая помог потерявшемуся ребенку

Мальчика передали городским службам.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
