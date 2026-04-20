В порту Туапсе после атаки дронов ВСУ вспыхнул пожар и погиб человек
В порту Туапсе во время массированной атаки украинских беспилотников начался пожар. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
«Есть возгорания на морском терминале. На всех очагах задействованы пожарные расчёты и спасательные службы», — написал он в телеграм-канале.
В результате налёта погиб один мирный житель. Ещё один человек ранен, врачи оказывают ему помощь.
В административных и жилых зданиях в черте города выбило стёкла. На местах падения обломков работают экстренные службы.
Ранее мы писали, что после атаки беспилотников на Таганрог пострадали три человека. Загорелось складское помещение, уточнил губернатор региона.
