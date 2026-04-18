В порту Высоцк в Ленобласти вспыхнул пожар после ночной атаки дронов
За ночь сбили 27 беспилотников.
В Выборгском районе Ленинградской области ночью загорелся район порта Высоцк — сразу после того, как небо атаковали беспилотники. Губернатор Александр Дрозденко подтвердил: пожар тушат, жертв и разрушений нет.
Тревогу объявили около двух часов ночи и сняли только через четыре часа. За это время силы противовоздушной обороны сбили 27 дронов. На время атаки закрывали аэропорт Пулково — самолёты не взлетали и не садились. Сейчас всё работает в штатном режиме.
