Происшествия
18 апреля 09:28
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В порту Высоцк в Ленобласти вспыхнул пожар после ночной атаки дронов

За ночь сбили 27 беспилотников.

В порту Высоцк в Ленобласти вспыхнул пожар после ночной атаки дронов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Выборгском районе Ленинградской области ночью загорелся район порта Высоцк — сразу после того, как небо атаковали беспилотники. Губернатор Александр Дрозденко подтвердил: пожар тушат, жертв и разрушений нет.

Тревогу объявили около двух часов ночи и сняли только через четыре часа. За это время силы противовоздушной обороны сбили 27 дронов. На время атаки закрывали аэропорт Пулково — самолёты не взлетали и не садились. Сейчас всё работает в штатном режиме.

Ранее мы писали, что в Минобороны России заявили о планах Европы нарастить выпуск дронов для Украины. Европа хочет сделать это для Киева за счет совместных предприятий.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Почти 20% казанцев обеспокоены увеличением дохода

Большинство горожан планируют увеличить заработок за счет подработок.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.