Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Трагедия произошла в зеленодольском поселке Васильево. Трое подростов пошли на рыбалку. Один из них, переходя железнодорожные пути, задел удочкой контактную сеть. Напряжение там достигает 27,5 тысячи вольт, рассказал глава района Михаил Афанасьев. Ребенок скончался на месте.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Муниципалитетом семье погибшего мальчика будет оказана вся необходимая поддержка», - говорится в сообщении.

Афанасьев попросил родителей провести беседы с детьми о том, как безопасно переходить ж/д пути. При приближении к проводам контактной сети на расстояние менее двух метров может возникнуть электрическая дуга между телом человека и проводом. Это приводит к травмам.

По данному факту Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации объектов железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщили в надзорном ведомстве.

