В пруду Мензелинского района утонула пятилетняя девочка
Прокуратура начала проверку.
Число жертв воды в Татарстане выросло. В Мензелинском районе утонула пятилетняя девочка, сообщает прокуратура Татарстана.
Трагедия произошла у села Татарская Мушуга. Уточняется, что место здесь не оборудовано для купания. Причиной трагедии стало нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах.
На место происшествия выехал представитель прокуратуры Мензелинского района. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.
Ранее мы писали, что врачи Татарстана вернули к жизни ушедшего под воду ребенка. Медикам удалось запустить сердце мальчика.
Также сообщалось, что в Татарстане из реки достали тело мужчины, пропавшего во время купания. Житель утонул из-за несоблюдения правил безопасности.
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