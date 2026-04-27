Мужчина отравился консервированной печенью трески, во время рвоты резко заболела спина. Оказалось — разрыв пищевода.

В Казани торакальные хирурги РКБ впервые провели операцию на пищеводе без больших разрезов. Пациентом стал 63-летний Юрий, который отравился консервированной печенью трески. Он давно её не пробовал, но в этот раз решился. Всё пошло не так.

Мужчина никогда не жаловался на желудок, но во время рвоты вдруг почувствовал резкий удар в спину. Думал — неудобно согнулся или спазм, но боль не прошла, а наоборот, скрутило так, что стало трудно дышать и говорить.

Жена была в другом городе, где ночью нет связи. Юрий сам вызвал скорую по номеру 112. Диспетчер разобрал обрывки слов, а врачи быстро обезболили и отвезли его в дежурную больницу. Там хирург заподозрил разрыв пищевода и связался с РКБ. Уже в 5 утра пациента доставили к торакальным хирургам.

Спонтанный разрыв пищевода в XVIII веке называли «банкетным синдромом». В Татарстане такое случается у 8–10 человек в год. В момент разрыва содержимое пищевода попадает в средостение — это угрожает жизни.

Юрия успели довезти до так называемого золотого времени — в первые 12 часов. Анатомия позволяла, и хирурги решили не резать, а сделать лапароскопию — через маленькие проколы. Заведующий отделением торакальной хирургии № 1 Валерий Матвеев и торакальный хирург Артем Лещенко за два с половиной часа ушили разрыв, промыли всё и укрыли швы стенкой желудка. Это стандартная техника при грыжах пищевода, но для разрыва её применили впервые.

Два дня пациент провёл в реанимации под наблюдением. Через несколько дней ему убрали дренажи и начали готовить к выписке.

Ранее мы писали, что в РКБ Татарстана впервые в ПФО сделали эндопротезирование локтевого сустава. Молодому мужчине в бою под Авдеевкой локоть навылет пробил осколок мины.

