Происшествия
27 апреля 12:26
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В РКБ Татарстана впервые зашили разрыв пищевода без разрезов

Мужчина отравился консервированной печенью трески, во время рвоты резко заболела спина. Оказалось — разрыв пищевода.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани торакальные хирурги РКБ впервые провели операцию на пищеводе без больших разрезов. Пациентом стал 63-летний Юрий, который отравился консервированной печенью трески. Он давно её не пробовал, но в этот раз решился. Всё пошло не так.

Мужчина никогда не жаловался на желудок, но во время рвоты вдруг почувствовал резкий удар в спину. Думал — неудобно согнулся или спазм, но боль не прошла, а наоборот, скрутило так, что стало трудно дышать и говорить.

Жена была в другом городе, где ночью нет связи. Юрий сам вызвал скорую по номеру 112. Диспетчер разобрал обрывки слов, а врачи быстро обезболили и отвезли его в дежурную больницу. Там хирург заподозрил разрыв пищевода и связался с РКБ. Уже в 5 утра пациента доставили к торакальным хирургам.

Спонтанный разрыв пищевода в XVIII веке называли «банкетным синдромом». В Татарстане такое случается у 8–10 человек в год. В момент разрыва содержимое пищевода попадает в средостение — это угрожает жизни.

Юрия успели довезти до так называемого золотого времени — в первые 12 часов. Анатомия позволяла, и хирурги решили не резать, а сделать лапароскопию — через маленькие проколы. Заведующий отделением торакальной хирургии № 1 Валерий Матвеев и торакальный хирург Артем Лещенко за два с половиной часа ушили разрыв, промыли всё и укрыли швы стенкой желудка. Это стандартная техника при грыжах пищевода, но для разрыва её применили впервые.

Два дня пациент провёл в реанимации под наблюдением. Через несколько дней ему убрали дренажи и начали готовить к выписке.

Ранее мы писали, что в РКБ Татарстана впервые в ПФО сделали эндопротезирование локтевого сустава. Молодому мужчине в бою под Авдеевкой локоть навылет пробил осколок мины.

Популярное
duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

соцсети
Москву и область засыпает снегом — сугробы, гололёд, падают деревья

Из-за мокрого снега обрываются провода.

соцсети
Водитель наехал на двух человек, удирая от ДПС в Казани

Одного пострадавшего увезли в реанимацию.

пресс-служба Минздрава РТ
Путин наградил двух татарстанских врачей

Главврач Центральной городской клинической больницы № 18 Ринат Залалдинов получил орден Пирогова.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Казанец забил до смерти 84-летнюю бабушку

Следователи будут добиваться ареста подозреваемого.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
