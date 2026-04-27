Происшествия
27 апреля 23:22
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В России впервые вынесли приговор за публикацию сатанинских символов

Студент колледжа стал первым осужденным по этой статье после размещения фотографии одежды с характерными изображениями во «ВКонтакте».

Автор фото: Илья Питалев / РИА Новости

Советский районный суд Воронежа назначил год исправительных работ студенту колледжа после публикации фотографии кофты и шапки с символикой Международного движения сатанизма* (признано экстремистским и запрещено в России). Это первый вынесенный в стране приговор за демонстрацию сатанинских изображений, сообщает ТАСС.

Черные шапку и кофту, как и другую одежду с запрещенными символами, постановили уничтожить. Телефон студента, с которого он опубликовал фото, изъяли в доход государства. Ранее молодой человек уже выплачивал штраф за пропаганду запрещенного движения, однако в этот раз на него завели уже уголовное дело. Вину юноша признал.

Это движение признали экстремистским 7 июля 2025 года. Прежде россиян за похожие проступки привлекали только к административной ответственности.

Ранее двух жителей Набережных Челнов задержали по делу об организации экстремистской деятельности. У одного из подозреваемых обнаружили психическое расстройство.

* Запрещенное в России экстремистское движение.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.