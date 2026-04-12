Причиной расследования стали видеозаписи с камер наблюдения, где видно, как женщина применяет физическую силу к детям и оскорбляет их.

Автор фото: телеграм-канал Baza

В Архангельской области расследуют дело о жестоком обращении с детьми в частном детском саду «Винни-Пух». Воспитательница Ольга Зелянина попала под подозрение. Её действия с полуторагодовалыми детьми вызвали общественный резонанс. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.



Проверку начали после того, как появились видеозаписи с камер наблюдения. На них видно, как педагог применяет физическую силу к детям и оскорбляет их. Ситуацию усугубила переписка воспитательницы с коллегами. В ней она в грубой форме обсуждала поведение малышей и уничижительно их характеризовала. После прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело по статье о ненадлежащем выполнении обязанностей по воспитанию и жестоком обращении с несовершеннолетними.



По предварительным данным, Зелянина попыталась уволиться после того, как об инциденте стало известно. Но руководство детского сада ей отказало. Сейчас она отстранена от работы. Планируется её увольнение за поступок, несовместимый с педагогической деятельностью. Расследование продолжается. Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемой.



Все самое интересное в нашем канале в MAX.