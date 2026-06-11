В Стамбуле по делу о наркотиках задержана актриса «Великолепного века»
Всего задержаны 22 знаменитости.
Полицейские Стамбула задержали 22 знаменитости во время антинаркотического рейда. Среди них мисс Турция Айше Хатун Онал и актриса Берен Саат, сообщает телеканал NTV.
Также задержаны театральный и киноактер Энис Арикан, звезда социальных сетей Керимджан Дурмаз и певец Кенан Догулу.
В общей сложности в рамках рейда задержаны более 250 человек. И результаты тестов на наркотики дали положительный результат у 77 процентов проверенных турецких знаменитостей.
Ранее сообщалось, что российской туристке грозит казнь в ОАЭ за 17 килограммов наркотиков. Девушка уверяет, что багаж оформил на неё знакомый британец, родные собирают деньги на адвоката.
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