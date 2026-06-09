Происшествия
9 июня 02:34
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В суд Набережных Челнов ушло уголовное дело о гибели рабочего на реке Мелекеске

Трагедия произошла в октябре 2025 года.

В суд Набережных Челнов ушло уголовное дело о гибели рабочего на реке Мелекеске

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В скором времени городской суд Набережных Челнов рассмотрит уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Высокогорского района, который обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.  

31 октября 2025 года прораб допустил к выполнению опасных строительных и земляных работ по очистке русла реки Мелекески 55-летнего мужчину. Во время работ гусеничный плавучий экскаватор, которым управлял рабочий, опрокинулся на поверхности воды и затонул. Машинист экскаватора погиб.  

Как показало предварительное расследование, погибший не был официально трудоустроен в организацию, а прораб не обеспечил соблюдение норм трудового законодательства и охраны труда.  

В прокуратуре Татарстана напомнили, что максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что в Челнах двух рабочих завалило грунтом при прокладке трамвайных путей. Оба выжили и доставлены в больницу, прокуратура начала проверку.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россия обсуждает полную отмену виз ещё с четырьмя странами

Вице-премьер Чернышенко напомнил, что в 2025 году безвизовый режим уже ввели с пятью странами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Учителям точных наук начнут выплачивать премии до 350 тысяч рублей

Однако есть ряд критериев.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Сближение Венеры и Юпитера хорошо будет видно на вечернем небе

К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.

соцсети
Знакомый пропавшего Усольцева смог дозвониться по его номеру

Позже входящие вызовы были отключены.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В России хотят пересмотреть график работы детских садов

Детские учреждения планируют перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.