В суд Набережных Челнов ушло уголовное дело о гибели рабочего на реке Мелекеске
Трагедия произошла в октябре 2025 года.
В скором времени городской суд Набережных Челнов рассмотрит уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Высокогорского района, который обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.
31 октября 2025 года прораб допустил к выполнению опасных строительных и земляных работ по очистке русла реки Мелекески 55-летнего мужчину. Во время работ гусеничный плавучий экскаватор, которым управлял рабочий, опрокинулся на поверхности воды и затонул. Машинист экскаватора погиб.
Как показало предварительное расследование, погибший не был официально трудоустроен в организацию, а прораб не обеспечил соблюдение норм трудового законодательства и охраны труда.
В прокуратуре Татарстана напомнили, что максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 5 лет.
Ранее сообщалось, что в Челнах двух рабочих завалило грунтом при прокладке трамвайных путей. Оба выжили и доставлены в больницу, прокуратура начала проверку.
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