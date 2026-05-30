30 мая 19:38
В Татарстане два человека пострадали на пожаре из-за печки

Возгорание затронуло баню и частный дом.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В селе Большие Кайбицы огонь охватил баню и частный дом, в результате чего пострадали два человека — 59-летний мужчина и 18-летняя девушка. Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, хозяева не установили автономные дымовые датчики, которые бы предупредили о возгорании с помощью громкого сигнала.

Предварительной причиной назвали нарушение правил использования печей. Спасатели напоминают жителям ни в коем случае не пользоваться неисправными приборами данного типа, топить печь с открытыми дверцами, использовать неподходящее топливо, сушить и хранить рядом с печами легковоспламеняющиеся вещи, использовать для розжига бензин, керосин и прочее. Также не следует использовать дрова, по размеру превышающее топливник, и оставлять печи без присмотра или поручать это детям.

Ранее сообщалось, что за неделю в Татарстане произошло 146 возгораний. В результате пожаров пострадали девять человек.

