В Татарстане два человека пострадали на пожаре из-за печки
Возгорание затронуло баню и частный дом.
В селе Большие Кайбицы огонь охватил баню и частный дом, в результате чего пострадали два человека — 59-летний мужчина и 18-летняя девушка. Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, хозяева не установили автономные дымовые датчики, которые бы предупредили о возгорании с помощью громкого сигнала.
Предварительной причиной назвали нарушение правил использования печей. Спасатели напоминают жителям ни в коем случае не пользоваться неисправными приборами данного типа, топить печь с открытыми дверцами, использовать неподходящее топливо, сушить и хранить рядом с печами легковоспламеняющиеся вещи, использовать для розжига бензин, керосин и прочее. Также не следует использовать дрова, по размеру превышающее топливник, и оставлять печи без присмотра или поручать это детям.
Ранее сообщалось, что за неделю в Татарстане произошло 146 возгораний. В результате пожаров пострадали девять человек.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Особое внимание уделят расширению дорог, реконструкции мостов и искусственных сооружений.
Мужчине провели операцию из-за рака легкого.
Подросток не справилась с управлением и въехала в фонарный столб.
Дети находятся в удовлетворительном состоянии.
Стоимость килограмма ягоды в столице Татарстана может превышать две тысячи рублей.
В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.