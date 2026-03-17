Долгоживущая мошенническая компания нанесла ущерб 150 жителям республики, каждый их которых потерял до 200 тысяч рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На дистрибьютора RC Group в Татарстане завели два уголовных дела. В целом пирамида успела нанести ущерб 150 жителям в столице республики и Набережных Челнах. Сумма ущерба достигает 200 тысяч рублей. Потерпевших, которые пришли по предложению о работе, заставляли брать кредиты или отдавать имеющиеся средства за право перепродажи программы RC Group. Об этом на соответствующий запрос «Вечерней Казани» сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

«В настоящее время в МВД по Республике Татарстан расследуется два уголовных дела по фактам деятельности RC Group. Следственным управлением УМВД России по Набережным Челнам, где потерпевшими признаны более 50 человек и следствием отдела полиции "Вишневский", в котором фигурируют более 100 потерпевших. Сумма ущерба варьируется от 50 до 200 тысяч рублей. Клиентам предлагалось приводить в компанию как можно больше друзей, знакомых и родственников за определенные бонусы. В действительности же обещанных результатов от купленных программ многие из обратившихся в компанию не получили», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

В отзывах о компании пишут, что при попытке отказаться сотрудники RC Group «давят на больные точки», всеми силами пытаются заставить оформить кредит. Чаще всего выбирают молодых и пожилых людей, на которых проще воздействовать заявлениями о большом и быстром заработке. По информации в Сети, организация функционирует в таком ключе по всей России еще с 2024 года, а уголовные дела возбуждались не единожды.

Ранее мы подробно писали о самых известных инфоцыганах Татарстана. В нынешнее время финансовые пиромиды облачают «бизнес-тренинги» или «наставничество», но многие продолжают существовать под видом «инвестфонда» или «компании по заработку на ставках».

