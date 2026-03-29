В Татарстане на Волге спасли двух рыбаков
Из-за промоины любители весенней рыбалки не могли вернуться на берег.
У села Ташевка в Верхнеуслонском районе на льду Волги застряли два рыбака. Они не могли сойти обратно из-за промоины— хрупкого участка льда, размытого водой. Любителей экстремального времяпрепровождения успешно спасли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
Спасатели прибыли на место после обращения рыбаков и транспортировали их на берег. Медицинская помощь не потребовалась.
В МЧС напомнили татарстанцам: толщина льда весной не важна, поскольку он становится пористым и хрупким. Днем он нагревается от солнца, становясь еще опаснее. Помимо этого, лед весной не трещит, как в другие сезоны, а проваливается сразу. Вместе с ним под воду уходит и человек.
Ранее сообщалось, что В Татарстане заработал спасательный пост на воде. Сотрудники объезжают территорию и проводят профилактические беседы с рыбаками, вышедшими на лед.
