29 марта 14:35
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане на Волге спасли двух рыбаков

Из-за промоины любители весенней рыбалки не могли вернуться на берег.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

У села Ташевка в Верхнеуслонском районе на льду Волги застряли два рыбака. Они не могли сойти обратно из-за промоины— хрупкого участка льда, размытого водой. Любителей экстремального времяпрепровождения успешно спасли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Спасатели прибыли на место после обращения рыбаков и транспортировали их на берег. Медицинская помощь не потребовалась.

В МЧС напомнили татарстанцам: толщина льда весной не важна, поскольку он становится пористым и хрупким. Днем он нагревается от солнца, становясь еще опаснее. Помимо этого, лед весной не трещит, как в другие сезоны, а проваливается сразу. Вместе с ним под воду уходит и человек.

Ранее сообщалось, что В Татарстане заработал спасательный пост на воде. Сотрудники объезжают территорию и проводят профилактические беседы с рыбаками, вышедшими на лед.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ахметов: «Татарстан занимает четвёртое место по производству сельхозпродукции»

Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.

Егор Алеев / ТАСС
ФССП России проводит проверку после семизначных премий в управлении Татарстана

Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Обвитые «вьюнком» заборы могут обернуться для россиян уголовной ответственностью

Растение включено в запрещенный список.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
За использование зимних шин на дорогах Татарстана начнут штрафовать

Запрет начнет действовать с начала лета.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Аналитики подсчитали средний вес мужчин и женщин в России

Лишние килограммы есть у каждого среднестатистического россиянина.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
