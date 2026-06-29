Происшествия
29 июня 22:56
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«Вечерняя Казань»

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В Татарстане осудят курьера мошенников, забравшего у отца участника СВО 1 млн

За свою «работу» мужчина получил вознаграждение - 20 тысяч рублей.

В Татарстане осудят курьера мошенников, забравшего у отца участника СВО 1 млн

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На скамью подсудимых скоро сядет ранее уже имевший нелады с законом 42-летний житель Казани, которого обвиняют в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана. 

В декабре 2025 года с ним через мессенджер связались неизвестные организаторы преступной схемы и предложили работу курьера. Жертвой аферистов стал пенсионер, отец погибшего участника СВО. Позвонив ему от имени сотрудников различных государственных органов и запугав его утечкой данных и возможным «хищением» средств, мошенники заставили горожанина передать им 1 миллион рублей.  

Приехав на такси в Советский район Казани, обвиняемый забрал у пенсионера деньги, а затем перевел их неизвестным лицам. Его вознаграждение составило 20 тысяч рублей.  

Мужчина вину признал. В ожидании суда с него взята подписка о невыезде. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Казани.  

Ранее в Нижнекамске поймали юного курьера, везшего мошенникам похищенные 2 миллиона. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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