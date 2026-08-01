В Татарстане осудят водителя погрузчика, по вине которого погиб мужчина
Несчастный случай со смертельным исходом произошел в ООО «Камский Бекон».
В суд ушло уголовное дело в отношении 50-летнего водителя погрузчика. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает прокуратура Татарстана.
Несчастный случай произошел 24 мая 2026 года на подрядных работах в ангаре ООО «Камский Бекон» в Мензелинском районе. Во время погрузки корма водитель нарушил правила безопасности, не убедился в отсутствии людей на пути следования спецтехники, и фронтальный погрузчик насмерть сбил рабочего. От полученных травм тот скончался на месте.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы писали, что рабочий в Татарстане погиб от удара крыши бункера спецтехники. Проводятся следственные действия.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Карина Абдуллина обошла соперниц из 60 стран и взяла Miss Best Face 2026.
Всего в регионе планируют привить два миллиона жителей.
Отдыхать ученики будут меньше на один день.
За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.
Максимальная прибавка составит 470,28 рубля.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?