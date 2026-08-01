Несчастный случай со смертельным исходом произошел в ООО «Камский Бекон».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В суд ушло уголовное дело в отношении 50-летнего водителя погрузчика. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает прокуратура Татарстана.

Несчастный случай произошел 24 мая 2026 года на подрядных работах в ангаре ООО «Камский Бекон» в Мензелинском районе. Во время погрузки корма водитель нарушил правила безопасности, не убедился в отсутствии людей на пути следования спецтехники, и фронтальный погрузчик насмерть сбил рабочего. От полученных травм тот скончался на месте.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что рабочий в Татарстане погиб от удара крыши бункера спецтехники. Проводятся следственные действия.

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