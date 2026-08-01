Происшествия
1 августа 17:58
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«Вечерняя Казань»

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В Татарстане осудят водителя погрузчика, по вине которого погиб мужчина

Несчастный случай со смертельным исходом произошел в ООО «Камский Бекон».

В Татарстане осудят водителя погрузчика, по вине которого погиб мужчина

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В суд ушло уголовное дело в отношении 50-летнего водителя погрузчика. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает прокуратура Татарстана.  

Несчастный случай произошел 24 мая 2026 года на подрядных работах в ангаре ООО «Камский Бекон» в Мензелинском районе. Во время погрузки корма водитель нарушил правила безопасности, не убедился в отсутствии людей на пути следования спецтехники, и фронтальный погрузчик насмерть сбил рабочего. От полученных травм тот скончался на месте.  

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что рабочий в Татарстане погиб от удара крыши бункера спецтехники. Проводятся следственные действия.

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