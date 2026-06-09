Происшествия
9 июня 17:41
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«Вечерняя Казань»

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В Татарстане подросток на самокате погиб, врезавшись в столбы в грузовике

На место происшествия выехал Андрей Наумов.

В Татарстане подросток на самокате погиб, врезавшись в столбы в грузовике

Автор фото: прокуратура РТ

В Лаишевском районе 15-летний подросток погиб, катаясь на самокате. Это произошло 9 июня в ЖК «Аэросити-2». Предварительно, он ехал и ударился о столбы, торчащие из кузова грузовика. Парень получил травмы, не совместимые с жизнью, сообщили в прокуратуре Татарстана.

На место происшествия выезжал прокурор Лаишевского района Андрей Наумов. Организована процессуальная проверка, ход которой взят на контроль в районной прокуратуре.

Автор фото: прокуратура РТ

Ранее сообщалось, что парень погиб в Чистопольском районе, пытаясь очистить трубу на плотине. Татарстанец упал в воду, а рядом никого не оказалось.

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