В Татарстане сутенершу обвинили в убийстве и похищении ребенка
Женщина подговорила двух «подчиненных» убить третью, чтобы записать на себя ее двухлетнюю малышку.
В республике выдвинули обвинение против сутенерши — 35-летней уроженки Новосибирска, которая вместе с супругом занималась организацией проституции в Татарстане, Башкортостане, а также в Челябинской, Свердловской, Нижегородской областях. Однако обвиняют ее еще и в убийстве, подделке документов и похищении ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Следствие выяснило, что еще в 2019 женщина поссорилась с несовершеннолетней девушкой. После этого подсудимая со своей знакомой опоила противницу снотворным и задушила. Тело расчленили и спрятали в лесу.
Позднее, в 2020 году, подсудимая решила забрать себе двухлетнюю дочь своей «подчиненной». Она подделала документы, а мать убила вместе с двумя своими работницами.
Из всех подозреваемых задержаны трое. Одна из фигуранток дела рассказала правоохранителям об убийстве девушки в 2019 году — благодаря этому получилось найти ее останки через шесть лет. Определить ее личность удалось благодаря следам крови на потолке в доме, где произошло убийство.
Ранее была задержана соучастница — 27-летней Анна Ряснина, помогавшая в обоих убийствах. Ее приговорили к 10 годам лишения свободы. Убийство девушка совершила из страха, что ее начальница может обратиться в полицию и заявить об их нелегальной работе.
Напомним, что все началось из-за обращения мужчины, который искал свою дочь. Связь он с ней не поддерживал, как и с ее матерью. Она и оказалось жертвой убийства 35-летней сутенерши, которая переписала ее двухлетнюю дочь на себя. Подсудимая и ее работницы под предлогом поездки к клиенту вывезли мать девочки на автомобиле в поле в Верхнеуслонском районе. Сидя в автомобиле, они попытались ее сначала задушить, а после насмерть разбили голову бутылками от шампанского. Ее тело бросили в траве.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.