Женщина подговорила двух «подчиненных» убить третью, чтобы записать на себя ее двухлетнюю малышку.

Автор фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В республике выдвинули обвинение против сутенерши — 35-летней уроженки Новосибирска, которая вместе с супругом занималась организацией проституции в Татарстане, Башкортостане, а также в Челябинской, Свердловской, Нижегородской областях. Однако обвиняют ее еще и в убийстве, подделке документов и похищении ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.



Следствие выяснило, что еще в 2019 женщина поссорилась с несовершеннолетней девушкой. После этого подсудимая со своей знакомой опоила противницу снотворным и задушила. Тело расчленили и спрятали в лесу.



Позднее, в 2020 году, подсудимая решила забрать себе двухлетнюю дочь своей «подчиненной». Она подделала документы, а мать убила вместе с двумя своими работницами.



Из всех подозреваемых задержаны трое. Одна из фигуранток дела рассказала правоохранителям об убийстве девушки в 2019 году — благодаря этому получилось найти ее останки через шесть лет. Определить ее личность удалось благодаря следам крови на потолке в доме, где произошло убийство.



Ранее была задержана соучастница — 27-летней Анна Ряснина, помогавшая в обоих убийствах. Ее приговорили к 10 годам лишения свободы. Убийство девушка совершила из страха, что ее начальница может обратиться в полицию и заявить об их нелегальной работе.



Напомним, что все началось из-за обращения мужчины, который искал свою дочь. Связь он с ней не поддерживал, как и с ее матерью. Она и оказалось жертвой убийства 35-летней сутенерши, которая переписала ее двухлетнюю дочь на себя. Подсудимая и ее работницы под предлогом поездки к клиенту вывезли мать девочки на автомобиле в поле в Верхнеуслонском районе. Сидя в автомобиле, они попытались ее сначала задушить, а после насмерть разбили голову бутылками от шампанского. Ее тело бросили в траве.



