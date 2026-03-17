Всего с начала года 1,5 тысячи водителей оштрафованы за перевозку детей без кресел.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала года в Татарстане в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 45 детей, один из них погиб. Об этом рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по Татарстану Рустем Гарипов.

- Один из примеров — город Бугульма, где 22 января водитель автомобиля не уступил дорогу четырнадцатилетнему пешеходу на нерегулируемом переходе и сбил его. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, число дорожно-транспортных происшествий с участием детей выросло на шесть случаев. Пострадавших стало больше на двоих, а число погибших увеличилось на одного человека, — отметил Гарипов.

Отдельно спикер обратил внимание на то, что за первые два месяца текущего года в Татарстане было выписано 1,5 тысячи штрафов водителям за нарушение правил перевозки детей без специальных кресел.

- Это огромная цифра, и она подчёркивает, насколько важно соблюдать правила безопасности. Мы неоднократно отмечали, что дети становятся заложниками этой ситуации. И это действительно так. Как родители, так и взрослые решают, на чём и как их перевозить, а дети в будущем будут брать с них пример. Таким образом мы закладываем основу безопасности на долгие годы вперёд, — уточнил Гарипов.

За последние три года в России в ДТП с участием детей-водителей мототранспорта погибли 148 человек. В 2023 году — 41 ребёнок, в 2024-м — 50, в 2025-м — 57.

По его словам, штрафы за перевозку детей без удерживающего устройства увеличились. Сегодня за такое нарушение предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей для физических лиц, 50 тысяч рублей для должностных и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Ранее мы писали, что с начала года в республике произошло 463 ДТП, в которых 57 человек погибли и 581 получил травмы.

