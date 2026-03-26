По республике расставили 102 спасательных поста.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 2025 по 2026 год в Татарстане на льду погиб всего лишь один человек. Спасены были девять, в том числе четыре человека с начала марта. А с 2024 по 2025 год в республике было девять погибших на воде, в том числе шесть весной. Спасены 24 человека за период ледостава (весной 16), среди них двое детей. Об этом рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Татарстану Регина Гаязова.

Она напомнила, что по Татарстану расположились 102 спасательных поста, в Казани — десять точек.

- Необходимо понимать: как бы спасательный пост ни был выстроен близко к месту традиционных выходов рыбаков на лед, для прибытия нужно время, - отмечает спикер.

После падения, подчеркивает специалист, поднять себя на кромку скользкого льда очень тяжело. Одежда намокает, и человека тянет вниз. Поэтому не стоит рисковать жизнью и выходить в это время на лед. Гаязова напомнила, что за выход на лед толщиной менее семи сантиметров предусмотрен штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей. В 2025 году за это были оштрафованы 13 человек. Но если человек все же рискует, нужно брать спасательный жилет и «спасалки».

Эксперт также подчеркнула: скоро у детей каникулы и родителям стоит провести с ними беседу об опасности выхода на лед. Такие происшествия регистрируются ежегодно. Ребенок может что-то уронить на лед и попробовать достать, а в итоге провалиться в ледяную воду.

В прошлом году был случай: весной двое подростков решили покататься на велосипедах и выехали на лед. Они провалились. Спасти их удалось прохожему. Неравнодушный мужчина спустился в воду и вытащил ребят.

Ранее Гаязова рассказала, что в одном из районов Татарстана четверо рыбаков чуть не ушли под лед. Мужчины смогли самостоятельно выбраться из ледяной воды.

