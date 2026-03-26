26 марта 10:39
Автор материала:Екатерина Петрова

В Татарстане в девять раз сократилось число погибших на льду

По республике расставили 102 спасательных поста.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 2025 по 2026 год в Татарстане на льду погиб всего лишь один человек. Спасены были девять, в том числе четыре человека с начала марта. А с 2024 по 2025 год в республике было девять погибших на воде, в том числе шесть весной. Спасены 24 человека за период ледостава (весной 16), среди них двое детей. Об этом рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Татарстану Регина Гаязова.

Она напомнила, что по Татарстану расположились 102 спасательных поста, в Казани — десять точек.

- Необходимо понимать: как бы спасательный пост ни был выстроен близко к месту традиционных выходов рыбаков на лед, для прибытия нужно время, - отмечает спикер.

После падения, подчеркивает специалист, поднять себя на кромку скользкого льда очень тяжело. Одежда намокает, и человека тянет вниз. Поэтому не стоит рисковать жизнью и выходить в это время на лед. Гаязова напомнила, что за выход на лед толщиной менее семи сантиметров предусмотрен штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей. В 2025 году за это были оштрафованы 13 человек. Но если человек все же рискует, нужно брать спасательный жилет и «спасалки».

Эксперт также подчеркнула: скоро у детей каникулы и родителям стоит провести с ними беседу об опасности выхода на лед. Такие происшествия регистрируются ежегодно. Ребенок может что-то уронить на лед и попробовать достать, а в итоге провалиться в ледяную воду.

В прошлом году был случай: весной двое подростков решили покататься на велосипедах и выехали на лед. Они провалились. Спасти их удалось прохожему. Неравнодушный мужчина спустился в воду и вытащил ребят.

Ранее Гаязова рассказала, что в одном из районов Татарстана четверо рыбаков чуть не ушли под лед. Мужчины смогли самостоятельно выбраться из ледяной воды.

Популярное
РИА Новости
Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Получение инвалидности грозит россиянам новыми трудностями

По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
За использование зимних шин на дорогах Татарстана начнут штрафовать

Запрет начнет действовать с начала лета.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Скончался владелец OnlyFans и миллиардер Леонид Радвинский

Мужчине было 43 года.

Руслан Шамуков / ТАСС
В Татарстане назвали районы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

В 2025 году выявили 654 новых случая, что на 17 процентов меньше, чем годом ранее.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
