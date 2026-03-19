В Татарстане воспитателю дали «условку» за оставшегося без пальца ребенка
Пострадавший прищемил кисть дверью, когда педагог отошел.
Летом прошлого года в детском саду Камско-Устьинского района воспитатель недосмотрела за детьми, за что получила два года условно. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Татарстану.
Педагог оставила воспитанников без присмотра в раздевалке. В этот момент один из детей закрыл дверь и прищемил палец другому ребенку так, что тот оторвался от кисти — произошла «травматическая ампутация». Женщину признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее в Татарстане осудили водителя грузовика, виновного в смерти двоих людей. Он отвлекся на телефон за рулем, из-за чего выехал на встречку и врезался в «Ладу». На три года подсудимый отправится в колонию-поселение.
