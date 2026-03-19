19 марта 16:53
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане воспитателю дали «условку» за оставшегося без пальца ребенка

Пострадавший прищемил кисть дверью, когда педагог отошел.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Летом прошлого года в детском саду Камско-Устьинского района воспитатель недосмотрела за детьми, за что получила два года условно. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Татарстану.

Педагог оставила воспитанников без присмотра в раздевалке. В этот момент один из детей закрыл дверь и прищемил палец другому ребенку так, что тот оторвался от кисти — произошла «травматическая ампутация». Женщину признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Татарстане осудили водителя грузовика, виновного в смерти двоих людей. Он отвлекся на телефон за рулем, из-за чего выехал на встречку и врезался в «Ладу». На три года подсудимый отправится в колонию-поселение.

Популярное
Дмитрий Московский / ИД «Вечерняя Казань»
Строительство «Восточной дуги» в Казани начнется с дороги

Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.

tatarstan.ru
Чем запомнился Фарид Мухаметшин на посту главы Госсовета Татарстана

«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
С помощью прокуратуры пенсионерка «отбила» свой автомобиль у снохи

Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане ожидается апрельская жара

Температура поднимется до +12 градусов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
