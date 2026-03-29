В Зеленодольске гараж рухнул на припаркованные авто
Шесть машин повреждены из-за обвала.
Неиспользуемый гараж в Зеленодольске обрушился на шесть стоящих рядом авто. Об этом сообщает ГУ МЧС Росси по РТ.
Части здания разлетелись на 300 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее потолок обрушился в многострадальном жилом комплексе «МЧС» на улице Зур Урам в Казани. Обвал произошел из-за протекающей воды.
Серия обрушений в Казани закончилась крышей хостела по улице Товарищеской в Вахитовском районе города. По словам постояльцев и жильцов, они несколько раз просили очистить крышу от снега.
Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.
Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.
Запрет начнет действовать с начала лета.
Лишние килограммы есть у каждого среднестатистического россиянина.
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.