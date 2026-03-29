Шесть машин повреждены из-за обвала.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Неиспользуемый гараж в Зеленодольске обрушился на шесть стоящих рядом авто. Об этом сообщает ГУ МЧС Росси по РТ.

Части здания разлетелись на 300 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее потолок обрушился в многострадальном жилом комплексе «МЧС» на улице Зур Урам в Казани. Обвал произошел из-за протекающей воды.

Серия обрушений в Казани закончилась крышей хостела по улице Товарищеской в Вахитовском районе города. По словам постояльцев и жильцов, они несколько раз просили очистить крышу от снега.

