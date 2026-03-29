Происшествия
29 марта 08:28
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Зеленодольске гараж рухнул на припаркованные авто

Шесть машин повреждены из-за обвала.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Неиспользуемый гараж в Зеленодольске обрушился на шесть стоящих рядом авто. Об этом сообщает ГУ МЧС Росси по РТ.

Части здания разлетелись на 300 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее потолок обрушился в многострадальном жилом комплексе «МЧС» на улице Зур Урам в Казани. Обвал произошел из-за протекающей воды.

Серия обрушений в Казани закончилась крышей хостела по улице Товарищеской в Вахитовском районе города. По словам постояльцев и жильцов, они несколько раз просили очистить крышу от снега.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ахметов: «Татарстан занимает четвёртое место по производству сельхозпродукции»

Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.

Егор Алеев / ТАСС
ФССП России проводит проверку после семизначных премий в управлении Татарстана

Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
За использование зимних шин на дорогах Татарстана начнут штрафовать

Запрет начнет действовать с начала лета.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Аналитики подсчитали средний вес мужчин и женщин в России

Лишние килограммы есть у каждого среднестатистического россиянина.

РИА Новости
Водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах

В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
