В Зеленодольском районе мужчина погиб под упавшим деревом во время урагана
Ветер с порывами до 22 метров в секунду повалил 16 деревьев и повредил два автомобиля.
Ночью Зеленодольский район Татарстана сильнее всего пострадал от разгула стихии. Ветер разгонялся до 17 метров в секунду с порывами до 22 метров. В результате в посёлке Васильево погиб мужчина 1962 года рождения — на него рухнуло дерево. Там же упавшие стволы повредили два легковых автомобиля. Всего по району зафиксировали падение 16 деревьев.
Непогода задела и другие муниципалитеты. В Казани повалило два дерева, в Буинском и Верхнеуслонском районах — ещё по одному.
В целом за сутки подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана выезжали на 12 пожаров и пять раз привлекались для ликвидации последствий ДТП. На водных объектах происшествий не было.
Сегодня, 25 июля, в республике ожидается переменная облачность и местами кратковременные дожди с грозами. При грозах ветер снова может усиливаться до 15–20 метров в секунду. Днём воздух прогреется до плюс 28–33 градусов.
В МЧС напоминают: не бросайте горящие спички и окурки, следите за исправностью печей и электроприборов, не оставляйте детей без присмотра. При пожаре звонить по номеру 101 или 112.
Ранее мы писали, что в Татарстане авария забрала жизни пятерых подростков. Кто виноват? В ночь на 24 июля в Зеленодольске произошло ДТП: машина, полная несовершеннолетних жителей Марий Эл, въехала в дерево. Почти все, кто был в машине, погиб. Рассказываем все подробности трагедии.
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