Вдове участника СВО в Казани помогли списать кредит на 7 млн через суд
Банк отказался закрывать договор после гибели военного, прокуратура пошла до конца.
В Казани прокуратура Приволжского района помогла вдове погибшего участника спецоперации добиться справедливости. Женщина после смерти мужа попросила банк прекратить кредит на сумму больше семи миллионов рублей, но получила отказ. Тогда надзорное ведомство подало иск в суд.
Районный суд сначала встал на сторону банка, но прокуратура обжаловала это решение. Апелляционная инстанция с доводами согласилась, решение отменила и обязательства по кредитному договору полностью прекратила. Права вдовы восстановлены.
Ранее мы писали, что прокуратура Казани добилась взыскания 40 миллионов рублей за незаконный вывод участков. Именно такой ущерб был нанесен бюджету города.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Карина Абдуллина обошла соперниц из 60 стран и взяла Miss Best Face 2026.
Всего в регионе планируют привить два миллиона жителей.
Отдыхать ученики будут меньше на один день.
Спрос на специалистов всегда остается высоким.
За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.
Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.