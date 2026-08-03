Банк отказался закрывать договор после гибели военного, прокуратура пошла до конца.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани прокуратура Приволжского района помогла вдове погибшего участника спецоперации добиться справедливости. Женщина после смерти мужа попросила банк прекратить кредит на сумму больше семи миллионов рублей, но получила отказ. Тогда надзорное ведомство подало иск в суд.

Районный суд сначала встал на сторону банка, но прокуратура обжаловала это решение. Апелляционная инстанция с доводами согласилась, решение отменила и обязательства по кредитному договору полностью прекратила. Права вдовы восстановлены.

Ранее мы писали, что прокуратура Казани добилась взыскания 40 миллионов рублей за незаконный вывод участков. Именно такой ущерб был нанесен бюджету города.

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