Вице-губернатора Новосибирской области поймали с наркотиками
Чиновника заключили под стражу.
В Москве был задержан вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов. При обыске гостиничного номера, в котором тот остановился, нашли синтетические наркотики, пишет Baza.
Чиновника заключили под стражу. Ему предъявили обвинение по статье о незаконном хранении наркотиков. Вину он признал и теперь сотрудничает со следствием. Три дня назад его сняли с должности.
Петухов занимал пост первого вице-губернатора с 2015 года, в 2002—2011 годах он возглавлял Новосибирскую городскую избирательную комиссию, с 2011 по 2015 год - Избирательную комиссию Новосибирской области.
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