Сейчас состояние пострадавшего мальчика стабильное.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В управлении образования Казани опровергли сообщения, что выпавшего из окна школы № 98 мальчика якобы унижал учитель.

«Эти сведения не находят подтверждения. Учитель много лет работает в образовании, коллеги его ценят за профессионализм, а родители стремятся записать своих детей в его класс», - заявили в управлении.

Сейчас ребенок находится в больнице под присмотром врачей, его состояние стабильное.

Также во всех параллелях школы пройдут психологические тренинги, отдельная работа специалистов запланирована с классом, где учится мальчик.

