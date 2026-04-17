Власти Казани опровергли сообщения, что выпавшего из окна ребенка унижал учитель
Сейчас состояние пострадавшего мальчика стабильное.
В управлении образования Казани опровергли сообщения, что выпавшего из окна школы № 98 мальчика якобы унижал учитель.
«Эти сведения не находят подтверждения. Учитель много лет работает в образовании, коллеги его ценят за профессионализм, а родители стремятся записать своих детей в его класс», - заявили в управлении.
Сейчас ребенок находится в больнице под присмотром врачей, его состояние стабильное.
Также во всех параллелях школы пройдут психологические тренинги, отдельная работа специалистов запланирована с классом, где учится мальчик.
