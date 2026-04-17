Происшествия
17 апреля 11:30
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Власти Казани опровергли сообщения, что выпавшего из окна ребенка унижал учитель

Сейчас состояние пострадавшего мальчика стабильное.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В управлении образования Казани опровергли сообщения, что выпавшего из окна школы № 98 мальчика якобы унижал учитель.

«Эти сведения не находят подтверждения. Учитель много лет работает в образовании, коллеги его ценят за профессионализм, а родители стремятся записать своих детей в его класс», - заявили в управлении.

Сейчас ребенок находится в больнице под присмотром врачей, его состояние стабильное.

Также во всех параллелях школы пройдут психологические тренинги, отдельная работа специалистов запланирована с классом, где учится мальчик.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пострадавшему от петарды ребенку ампутировали пальцы. С мальчиком занимаются психологи, реабилитологи и другие специалисты.

Популярное
АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

взято с личной страницы во ВКонтакте
Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка всегда пела татарские песни

Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
