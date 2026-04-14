Выяснением причин и обстоятельств происшествия занимается специальная комиссия.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Во время ЧП, которое случилось на пороховом заводе в Казани, жители близлежащих к предприятию домов в Кировском районе услышали громкий звук и ощутили сильную ударную волну.

Как пояснила руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова, громкий звук и волну люди ощущали, потому что сработала специальная система сброса давления, предусмотренная техникой безопасности именно для таких случаев.

«Специальная комиссия сейчас на месте выясняет все причины и обстоятельства произошедшего», - сообщила Лилия Галимова.

Ранее мы писали, что два человека пострадали при взрыве на пороховом заводе в Казани. Один из них находится в тяжелом состоянии.

