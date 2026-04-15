Во время второй за сутки стрельбы в турецкой школе погибли 4 человека
Накануне в городе Сиверек также случилось вооруженное нападение — школьник взял в заложники учеников и открыл огонь.
В городе Кахраманмараш на востоке Турции неизвестный открыл стрельбу в школе. В результате погибли четверо, включая учителя, ранены еще 20 человек, сообщает Readovka.
Сначала нападавший выстрелил в воздух на входе в школу, после чего зашел внутрь и продолжил стрельбу. Такой же инцидент произошел в Турции сутки назад, 14 апреля, — в городе Сиверек несовершеннолетний с помповым ружьем открыл беспорядочный огонь в учреждении, взяв учеников в заложники.
Ранее в Пермском крае подросток напал на учительницу русского языка и литературы с ножом из-за недопуска к экзаменам. Педагога спасти не удалось.
