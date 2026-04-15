Автор фото: Baza

В городе Кахраманмараш на востоке Турции неизвестный открыл стрельбу в школе. В результате погибли четверо, включая учителя, ранены еще 20 человек, сообщает Readovka.



Сначала нападавший выстрелил в воздух на входе в школу, после чего зашел внутрь и продолжил стрельбу. Такой же инцидент произошел в Турции сутки назад, 14 апреля, — в городе Сиверек несовершеннолетний с помповым ружьем открыл беспорядочный огонь в учреждении, взяв учеников в заложники.



Ранее в Пермском крае подросток напал на учительницу русского языка и литературы с ножом из-за недопуска к экзаменам. Педагога спасти не удалось.



