15 апреля 15:26
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Во время второй за сутки стрельбы в турецкой школе погибли 4 человека

Накануне в городе Сиверек также случилось вооруженное нападение — школьник взял в заложники учеников и открыл огонь.

Автор фото: Baza

В городе Кахраманмараш на востоке Турции неизвестный открыл стрельбу в школе. В результате погибли четверо, включая учителя, ранены еще 20 человек, сообщает Readovka.

Сначала нападавший выстрелил в воздух на входе в школу, после чего зашел внутрь и продолжил стрельбу. Такой же инцидент произошел в Турции сутки назад, 14 апреля, — в городе Сиверек несовершеннолетний с помповым ружьем открыл беспорядочный огонь в учреждении, взяв учеников в заложники.

Ранее в Пермском крае подросток напал на учительницу русского языка и литературы с ножом из-за недопуска к экзаменам. Педагога спасти не удалось.

