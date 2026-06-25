Водителя, проехавшего на красный свет в Казани, наказали
Противоправное действие попало на камеру, а потом в Сети.
В Интернете распространилось видео с водителем, который проехал дорогу на красный сигнал светофора на улице Космонавтов, 61В. Кадры просмотрели инспекторы и выяснили, кто же владелец «Хончи».
Водителем оказался 51-летний мужчина. На него составили административный протокол по статье о проезде на запрещающий сигнал светофора, сообщили в Госавтоинспекции Казани.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель BMW насмерть сбил двоих человек в Татарстане, дело ушло в суд. В машине пострадавшего находился ребёнок, он получил травмы.
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