Ребенка начал раскапывать его приятель.

Автор фото: станция скорой медицинской помощи Казани

В Казани врачи спасли 12-летнего мальчика, которого завалило снегом, сошедшим с крыши частного дома. Об этом сообщили на станции скорой медицинской помощи столицы Татарстана, инцидент произошел 18 марта.

Мальчик стоял у стены, когда на него сошел метровый пласт снега. Его приятель сразу же вызвал экстренные службы и вместе с отцом начал раскапывать снег.

На месте происшествия врачи оказались через 6 минут. Водитель скорой и фельдшеры вытащили ребенка, у него диагностировали только переохлаждение. Мальчика согрели, оказали первую помощь и передали отцу.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.