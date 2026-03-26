Происшествия
26 марта 09:41
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Врачи спасли в Казани мальчика, которого завалило метровым пластом снега

Ребенка начал раскапывать его приятель.

Автор фото: станция скорой медицинской помощи Казани

В Казани врачи спасли 12-летнего мальчика, которого завалило снегом, сошедшим с крыши частного дома. Об этом сообщили на станции скорой медицинской помощи столицы Татарстана, инцидент произошел 18 марта.

Мальчик стоял у стены, когда на него сошел метровый пласт снега. Его приятель сразу же вызвал экстренные службы и вместе с отцом начал раскапывать снег.

На месте происшествия врачи оказались через 6 минут. Водитель скорой и фельдшеры вытащили ребенка, у него диагностировали только переохлаждение. Мальчика согрели, оказали первую помощь и передали отцу.

Ранее сообщалось, что хирурги онкодиспансера Татарстана спасли женщину с огромной опухолью щитовидки. Пациентка прошла двухэтапное лечение радиоактивным йодом.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.