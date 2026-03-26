Врачи спасли в Казани мальчика, которого завалило метровым пластом снега
Ребенка начал раскапывать его приятель.
В Казани врачи спасли 12-летнего мальчика, которого завалило снегом, сошедшим с крыши частного дома. Об этом сообщили на станции скорой медицинской помощи столицы Татарстана, инцидент произошел 18 марта.
Мальчик стоял у стены, когда на него сошел метровый пласт снега. Его приятель сразу же вызвал экстренные службы и вместе с отцом начал раскапывать снег.
На месте происшествия врачи оказались через 6 минут. Водитель скорой и фельдшеры вытащили ребенка, у него диагностировали только переохлаждение. Мальчика согрели, оказали первую помощь и передали отцу.
Ранее сообщалось, что хирурги онкодиспансера Татарстана спасли женщину с огромной опухолью щитовидки. Пациентка прошла двухэтапное лечение радиоактивным йодом.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.
Запрет начнет действовать с начала лета.
Мужчине было 43 года.
В 2025 году выявили 654 новых случая, что на 17 процентов меньше, чем годом ранее.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.