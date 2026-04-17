17 апреля 16:09
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Всех пострадавших сотрудников Нижнекамскнефтехима выписали из больницы

К своим семьям вернулись все раненые при взрыве на заводе, проходившие лечение в РКБ Казани.

Автор фото: vk.com/nknews

Все госпитализированные сотрудники завода «Нижнекамскнефтехим» отпущены домой. Также домой вернулись те, кто проходил лечение в РКБ в столице республики. Радостью делится исполком Нижнекамска.

За последние два дня из московских больниц также выписали двух человек, но восемь пострадавших еще остаются под наблюдением врачей в столице. У всех отмечается положительная динамика.

Все выписанные пострадавшие продолжают лечиться амбулаторно под наблюдением врачей. Последующая реабилитация уже распланирована. Завод берет на себя все расходы по лечению, включая лекарства и необходимые технические средства.

Ранее сообщалось, что медработникам, участвовавшим в оказании помощи пострадавшим при взрыве на Нижнекамскнефтехиме, выпишут спецпремии. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев и председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов лично посещали пострадавших в палатах.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

взято с личной страницы во ВКонтакте
Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка всегда пела татарские песни

Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
