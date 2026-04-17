К своим семьям вернулись все раненые при взрыве на заводе, проходившие лечение в РКБ Казани.

Автор фото: vk.com/nknews

Все госпитализированные сотрудники завода «Нижнекамскнефтехим» отпущены домой. Также домой вернулись те, кто проходил лечение в РКБ в столице республики. Радостью делится исполком Нижнекамска.

За последние два дня из московских больниц также выписали двух человек, но восемь пострадавших еще остаются под наблюдением врачей в столице. У всех отмечается положительная динамика.

Все выписанные пострадавшие продолжают лечиться амбулаторно под наблюдением врачей. Последующая реабилитация уже распланирована. Завод берет на себя все расходы по лечению, включая лекарства и необходимые технические средства.

Ранее сообщалось, что медработникам, участвовавшим в оказании помощи пострадавшим при взрыве на Нижнекамскнефтехиме, выпишут спецпремии. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев и председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов лично посещали пострадавших в палатах.

