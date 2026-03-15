ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
Зафиксированы перебои в работе коммунальных систем.
Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному удару со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в мессенджере Max.
По данным главы региона, атаке подверглись Белгород и Белгородский округ. По предварительной информации, пострадавших нет.
Серьёзный урон понесла энергетическая инфраструктура города, что привело к проблемам с подачей электричества, воды и тепла.
На одном из поражённых объектов начался пожар. Кроме того, были выбиты стекла в многоквартирном доме.
Власти координируют работу ведомств для скорейшего восстановления работы коммунальных систем города.
Ранее сообщалось, что в Волгограде БПЛА попал в многоквартирный дом. По информации губернатора, пострадавших нет. Были выбиты стекла квартир.
