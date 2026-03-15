Происшествия
15 марта 09:52
Автор материала:«Вечерняя Казань»

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Зафиксированы перебои в работе коммунальных систем.

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Автор фото: Антон Вергун / РИА Новости

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному удару со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в мессенджере Max.

По данным главы региона, атаке подверглись Белгород и Белгородский округ. По предварительной информации, пострадавших нет.

Серьёзный урон понесла энергетическая инфраструктура города, что привело к проблемам с подачей электричества, воды и тепла.

На одном из поражённых объектов начался пожар. Кроме того, были выбиты стекла в многоквартирном доме.

Власти координируют работу ведомств для скорейшего восстановления работы коммунальных систем города.

Ранее сообщалось, что в Волгограде БПЛА попал в многоквартирный дом. По информации губернатора, пострадавших нет. Были выбиты стекла квартир.

