Происшествия
16 марта 15:09
Автор материала:«Вечерняя Казань»

ВСУ пытались атаковать Москву БПЛА FP-1, пролетающими до 1200 километров за раз

Каждый из таких дронов способен переносить 50 килограмм взрывчатых веществ.

ВСУ пытались атаковать Москву БПЛА FP-1, пролетающими до 1200 километров за раз

Автор фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украина пыталась нанести удары по столице России беспилотниками под названием FP-1. Они могут пролетать до 1200 километров за раз, каждый из них способен переносить 50 килограмм взрывчатки. В длину такие дроны составляют 3,5 метра, сообщает SHOT.

FP-1 запускаются небольшими стаями по 8-10 штук. Они отправляются из трех областей Украины: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской.

За прошедшую ночь у Москвы сбили 50 БПЛА, а за двое суток число перехваченных единиц превысило 150.

Ночью из-за атаки дронов загорелась нефтебаза на Кубани. В промзоне вспыхнул пожар, никто не пострадал. Тушили возгорание четыре пожарных расчета.

