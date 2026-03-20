Происшествия
20 марта 13:09
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Вторым подельником в убийстве москвички оказался еще один футболист

Молодой человек получил пакет с похищенными у предпринимательницы деньгами от уже задержанной 22-летней Софьи и передал его следующему «курьеру».

Вторым подельником в убийстве москвички оказался еще один футболист

Автор фото: УСМИ СК России

В Москве под стражу взяли второго подозреваемого в соучастии убийства бизнесвумен. Им оказался несовершеннолетний футболист Кирилл Ч. На допросе он признался, что получил пакет с деньгами и драгоценностями недалеко от места преступления и передал его другому «курьеру», сообщает SHOT.

«Посылку» Кирилл получил от ранее задержанной 22-летней Софьи Н. на детской площадке во дворе дома, где произошло убийство. Подозреваемый не был знаком с девушкой — ее внешность подробно описал «куратор», по инструкции которого действовал футболист. Убивший предпринимательницу Даниил Секач в этот момент оставался в квартире погибшей.

Напомним, что Софья, первый «курьер», забрала пакет, который Секач выкинул из окна. Она же купила для Даниила болгарку, которой он вскрыл сейф убитой.

Сам Секач думал, что помогает силовикам в операции. Футболист признался, что за месяц до нападения с ним якобы связались правоохранители и заставили его выполнять инструкции, чтобы избежать уголовного дела.

Дмитрий Московский / ИД «Вечерняя Казань»
Строительство «Восточной дуги» в Казани начнется с дороги

Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.

tatarstan.ru
Чем запомнился Фарид Мухаметшин на посту главы Госсовета Татарстана

«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
С помощью прокуратуры пенсионерка «отбила» свой автомобиль у снохи

Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане ожидается апрельская жара

Температура поднимется до +12 градусов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
