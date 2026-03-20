Молодой человек получил пакет с похищенными у предпринимательницы деньгами от уже задержанной 22-летней Софьи и передал его следующему «курьеру».

Автор фото: УСМИ СК России

В Москве под стражу взяли второго подозреваемого в соучастии убийства бизнесвумен. Им оказался несовершеннолетний футболист Кирилл Ч. На допросе он признался, что получил пакет с деньгами и драгоценностями недалеко от места преступления и передал его другому «курьеру», сообщает SHOT.

«Посылку» Кирилл получил от ранее задержанной 22-летней Софьи Н. на детской площадке во дворе дома, где произошло убийство. Подозреваемый не был знаком с девушкой — ее внешность подробно описал «куратор», по инструкции которого действовал футболист. Убивший предпринимательницу Даниил Секач в этот момент оставался в квартире погибшей.

Напомним, что Софья, первый «курьер», забрала пакет, который Секач выкинул из окна. Она же купила для Даниила болгарку, которой он вскрыл сейф убитой.

Сам Секач думал, что помогает силовикам в операции. Футболист признался, что за месяц до нападения с ним якобы связались правоохранители и заставили его выполнять инструкции, чтобы избежать уголовного дела.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.