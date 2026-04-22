Спасатели два раза привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За сутки 21 апреля пожарные четыре раза выезжали на места возгорания в жилых домах. Было девять выездов по ложным вызовам и четыре выезда на взаимодействие с другими службами. Кроме того спасатели два раза привлекались для ликвидации последствий аварий. На воде ЧП не было, отчитались в ГУ МЧС России по Татарстану.

В ведомстве также отметили высокий уровень воды в некоторых водоемах. В частности, на Куйбышевском водохранилище уровень воды у Верхнего Услона 53,6 метра при отметке опасного критического уровня 54,24 метра. На Нижнекамском водохранилище у Набережных Челнов уровень воды находится на отметке в 63,64 метра, при опасном критическом уровне 65,9 метра. На нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС уровень воды 56,46 метра (отметка опасного критического уровня 58 метров).

Ранее сообщалось, что в казанском жилом квартале «Салават Купере» произошел пожар в строящемся доме в районе улиц Шакирова и Гареева. На кровле строящегося здания загорелся утеплитель.

