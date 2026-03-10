Решение приняли в Краснодарском крае.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За фото в мессенджере MAX с запрещенной символикой был впервые назначен штраф. Об этом говорится в решении Абинского районного суда Краснодарского края.

Мужчину наказали за фотографию с татуировкой с восьмиконечной звездой, то есть «символикой АУЕ»* (движение признано экстремистским и запрещено в России), которую он разместил на аватарке в мессенджере MAX. Вину россиянин признал.

Решение суда было вынесено 3 марта. Эксперты-правозащитники говорят, что прежде им подобные дела не встречались.

Ранее сообщалось, что татарстанца осудят за пропаганду экстремистской символики в мессенджере. Дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

