За фото с запрещенной символикой в мессенджере MAX вынесен первый штраф в России
Решение приняли в Краснодарском крае.
За фото в мессенджере MAX с запрещенной символикой был впервые назначен штраф. Об этом говорится в решении Абинского районного суда Краснодарского края.
Мужчину наказали за фотографию с татуировкой с восьмиконечной звездой, то есть «символикой АУЕ»* (движение признано экстремистским и запрещено в России), которую он разместил на аватарке в мессенджере MAX. Вину россиянин признал.
Решение суда было вынесено 3 марта. Эксперты-правозащитники говорят, что прежде им подобные дела не встречались.
Ранее сообщалось, что татарстанца осудят за пропаганду экстремистской символики в мессенджере. Дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
