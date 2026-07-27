Происшествия
27 июля 16:10
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«Вечерняя Казань»

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За июль по решению суда из Татарстана выдворили 124 мигранта

Всего за текущий год приставы сопроводили до границы России около 1,4 тысячи иностранцев.

За июль по решению суда из Татарстана выдворили 124 мигранта

Автор фото: ГУФССП России по Татарстану

Из республике с 1 по 19 июля по судебному решению выдворили 124 приезжих из других стран. Для них въезд обратно будет запрещен на пять лет, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Татарстану.

Решение о выдворении принимают в суде, а приставы обеспечивают его выполнение, напомнили в ведомстве. Всего с января текущего года из Татарстана выдворили 1387 мигрантов. Сотрудники Отделения специального назначения ГУФССП России по Татарстану сопровождают таких лиц до пунктов пропуска через границу.

«Работа судебных приставов по исполнению решений судов об административном выдворении направлена на соблюдение миграционного законодательства, укрепление правопорядка и обеспечение общественной безопасности на территории Республики Татарстан», — напомнили в ГУФССП.

Ранее в России приняли ряд законов, которые ужесточат правила пребывания иностранцев на территории России. Например, каждый мигрант будет обязан содержать себя и свою семью на уровне не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом. За этим будут следить в Соцфонде и налоговых органах.

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