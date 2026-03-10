Всего зафиксировано 57 случаев острых отравлений химической этиологии.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане за неделю с 2 по 8 марта из 57 случаев острых отравлений химической этиологии зарегистрировано 12 случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

На мужчин среди отравившихся приходится 59,6% отравлений. Отравления среди детей составили 14% (ошибочный прием по недосмотру взрослых), отравления среди подростков – 3,5%. Из преднамеренных отравлений за данный период суицидальные случаи составили 44,4%, с целью одурманивания – 55,6%.

Среди случайных отравлений наибольшая доля «с целью опьянения» – 60%, далее «ошибочный прием» – 20%, «самолечение» и прочие причины – по 10%.

